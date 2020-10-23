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В Дании усилили карантин

Копенгаген, Пятница 23 октября 2020 21:33
В Дании усилили карантин
Фото: девушка в маске (flickr.com/marioandreipantoja)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании приняло решение усилить карантин на территории страны. Ограничения будут действовать до 2 января 2021 года.

Об этом сообщает NRK.

"Если мы позволим вирусу развиваться слишком быстро, мы рискуем потерять контроль. Поэтому сегодня мы хотим ввести новые ограничения", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Предпосылки для введения новых ограничений стал антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в Дании подтвердили вирус у 859 человек.

С понедельника, 26 октября в стране будет запрещена работа баров и ресторанов, продажа алкоголя с 22:00.

В последующие четыре недели разрешено собираться в группы не более десяти человек.

Также по мере возможности жители Дании должны работать из дома.

Также со среды, 29 октября, в стране вводится обязательный масочный режим в помещениях.

Напомним, с 24 октября в испанском регионе Мадрид вступят в силу новые ограничительные меры.

Кроме того, в Мадриде ввели режим повышенной готовности.

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