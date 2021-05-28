Закрытию "Роттердам+" предшествовали длительные дискуссии с НАБУ, - прокурор

Решению о закрытии в четвертый раз дела "Роттердам+" предшествовали длительные дискуссии и обсуждения с детективами НАБУ об отсутствии в этом деле установленного ущерба и факта нарушения закона.

"Детективы НАБУ провели у меня много часов, где мы проговаривали все проблемные вопросы. Последний раз они у меня были как раз 20 мая, три детектива были. И потом Шабунин пишет, что это политически мотивированное решение, хотя его еще не было, и я не внес соответствующие сведения", - сообщил прокурор.

Прокурор подчеркнул, что с уважением относится к работе детективов, однако собранных ими доказательств недостаточно, чтобы предъявить гражданам обвинения.

"Нельзя сказать, что у нас не было диалога. Я с уважением отношусь к той титанической работе, которую они провели. Но и их просил бы учитывать, что решение прокурора должно быть законным", - отметил прокурор.