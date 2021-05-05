Сторона защиты надеется на объективность нового прокурора в деле "Роттердам+", - адвокат

Адвокаты стороны защиты по делу "Роттердам+" рассчитывают на объективное и справедливое рассмотрение материалов дела новым процессуальным руководителем.

Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в комментарии РБК-Украина.

"Новому процессуальному руководителю понадобится время, чтобы детально изучить материалы дела, дать оценку собранным следствием материалам и выводам многочисленных экспертиз. Мы надеемся, что новый прокурор даст объективную оценку собранным материалам и примет справедливое решение", - заявила адвокат.

Также адвокаты убеждены, что дело должно быть окончательно закрыто, поскольку ни одна государственная или международная экспертиза не установила ущерба от действия формулы.

"Оснований для передачи этого дела в суд как не было, так и нет. Свыше 10 государственных и международных экспертных институтов в ходе досудебного расследования подтвердили, как экономическую, так и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+", - подытожила адвокат.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+".

Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее обоснованность.

Кроме этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

21 апреля первый замглавы САП принял решение снова отменить закрытие этого дела, а 5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила прокурора, которые вел дело последние 3 года.