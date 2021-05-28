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Закриттю "Роттердам+" передували тривалі дискусії з НАБУ, - прокурор

Автор: РБК-Україна

Рішенню про закриття вчетверте справи "Роттердам+" передували тривалі дискусії й обговорення з детективами НАБУ щодо відсутності у цій справі встановленого збитку і факту порушення закону.

Про це повідомив керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків в інтерв’ю "Цензор.Нет".

"Детективи НАБУ провели в мене багато годин, де ми проговорювали всі проблемні питання. Останній раз вони в мене були якраз 20 травня, три детективи були. І потім Шабунін пише, що це політично-мотивоване рішення, хоча його ще не було і я не вніс відповідні відомості", - повідомив прокурор.

Прокурор наголосив, що з повагою ставиться до роботи детективів, однак зібраних ними доказів недостатньо дня того, щоб пред’явити громадянам обвинувачення.

"Не можна сказати, що в нас не було діалогу. Я з повагою ставлюся до тієї титанічної роботи, яку вони провели. Але і їх просив би враховувати, що рішення прокурора має бути законним", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні й березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

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