Закриттю "Роттердам+" передували тривалі дискусії з НАБУ, - прокурор

"Детективи НАБУ провели в мене багато годин, де ми проговорювали всі проблемні питання. Останній раз вони в мене були якраз 20 травня, три детективи були. І потім Шабунін пише, що це політично-мотивоване рішення, хоча його ще не було і я не вніс відповідні відомості", - повідомив прокурор.

Прокурор наголосив, що з повагою ставиться до роботи детективів, однак зібраних ними доказів недостатньо дня того, щоб пред’явити громадянам обвинувачення.

"Не можна сказати, що в нас не було діалогу. Я з повагою ставлюся до тієї титанічної роботи, яку вони провели. Але і їх просив би враховувати, що рішення прокурора має бути законним", - зазначив прокурор.