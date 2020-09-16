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Из-за закрытия КПВВ на границе с Беларусью образовалась очередь из сотни авто

Среда 16 сентября 2020 21:01
Из-за закрытия КПВВ на границе с Беларусью образовалась очередь из сотни авто
Фото: очередь из авто (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе образовалась очередь из нескольких сотен транспортных средств. Это произошло из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

"Учитывая значительное скопление транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска "Выступовичи" в Житомирской области, Киевской таможней Гостаможслужбы состав оперативных подразделений пункта пропуска усиленно дополнительными должностными лицами", - говорится в сообщении.

Из-за закрытия "Новых Яриловичей" перевозчики для въезда в Украину выбрали другие участки границы, в частности - пункт пропуска "Выступовичи".

"По состоянию на сейчас в очереди на въезд в Украину со стороны Беларуси в пункте пропуска "Выступовичи" накопилась очередь из нескольких сотен транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как отметили в таможне, оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно.

"С полуночи 16 сентября должностными лицами таможни в пункте пропуска "Выступовичи" оформлено на въезд/выезд 335 транспортных средств, что значительно превышает его пропускную способность", - говорится в сообщении.

Также в Киевской таможни обратились к перевозчикам с призывом по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.

Напомним, 16 сентября Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников.

Кроме того, ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что паломников ввели в заблуждение тем, что можно пересечь границу Украины и Беларуси.

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