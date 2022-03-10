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Закрытие магазинов Adidas в России обойдется компании в 250 млн евро

Автор: Константин Широкун

В Adidas подсчитали, что уход с российского рынка обойдется компании в 250 млн евро. Мировая выручка сократится на 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vogue Business.

Adidas по итогам 2022 года стремится продемонстрировать рост продаж на уровне 11-13%, но вторжение РФ в Украину может нарушить эти планы. Немецкие экономисты подсчитали, что убыток производителя одежды из-за ухода с рынка России превысит 250 миллионов евро.

Убыток от отсутствия продаж в России составляет 1% от общей мировой выручки компании. Компания тяжело восстанавливается от "ковидных" лет. Главные рынки для компании, США и страны ЕС, вернулись к росту только в конце 2021 года, увеличившись на 16% после 14-процентного падения годом ранее. Также существенно пострадало и производство во Вьетнаме, которое долго простаивало из-за карантинных ограничений.

Ранее мы сообщали, что телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ.

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