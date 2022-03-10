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Закриття магазинів Adidas в Росії обійдеться компанії в 250 млн євро

Автор: Константин Широкун

В Adidas підрахували, що відхід з російського ринку обійдеться компанії в 250 млн євро. Світова виручка скоротиться на 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vogue Business.

Adidas за підсумками 2022 року прагне продемонструвати зростання продажів на рівні 11-13%, але вторгнення РФ в Україну може порушити ці плани. Німецькі економісти підрахували, що збиток виробника одягу через відхід з ринку Росії перевищить 250 мільйонів євро.

Збиток від відсутності продажів в Росії становить 1% від загальної світової виручки компанії. Компанія важко відновлюється від "ковидних" років. Головні ринки для компанії, США і країни ЄС, повернулися до зростання тільки в кінці 2021 року, збільшившись на 16% після 14-процентного падіння роком раніше. Також істотно постраждало і виробництво у В'єтнамі, яке довго простоювало через карантинні обмеження.

Раніше ми повідомляли, що телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ.

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