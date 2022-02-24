Закроют ли Киев на въезд: ответ Кличко

Власти в Киеве пока не планируют закрывать въезд в город. При этом он может быть затруднен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

"На въездах в Киев, на КПП мы оборудуем защитные сооружения, поэтому въезд в город может осложнен, но не закрытым", - сказал Кличко.

Стоит отметить, как ранее сообщали правоохранители, города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.

Комендантский час в Киеве

Отметим, Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00.

При этом общественный транспорт во время комендантского часа в городе работать не будет, а станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Передвижение по городу разрешено только при крайней необходимости. В частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.