Закроют ли Киев на въезд: ответ Кличко
Власти в Киеве пока не планируют закрывать въезд в город. При этом он может быть затруднен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.
"На въездах в Киев, на КПП мы оборудуем защитные сооружения, поэтому въезд в город может осложнен, но не закрытым", - сказал Кличко.
Стоит отметить, как ранее сообщали правоохранители, города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.
Комендантский час в Киеве
Отметим, Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00.
При этом общественный транспорт во время комендантского часа в городе работать не будет, а станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.
Передвижение по городу разрешено только при крайней необходимости. В частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Напомним, в Киеве сделали бесплатным весь коммунальный транспорт, метро в том числе.