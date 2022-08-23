Закройте окна и не выходите на улицу. В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязненности воздуха в Киеве во вторник, 23 августа, после того как город накрыл смогом, остается высоким. Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Так, по состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом - 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500 мкг/м3).

Как сообщалось, смог в Киеве, который был замечен днем в понедельник, 22 августа и растянулся по Киевской области исчезнет только сегодня. Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.