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Закройте небо немедленно. Кулеба обратился к мировому сообществу

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международному сообществу помочь Украине защитить себя от российской агрессии. В частности, министр призвал срочно закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министр в Twitter.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить в ней. На этом фото мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре вчера. Это одно из сотен подобных фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Срочно закройте небо", - написал он.

Фото: жители Энергодара (twitter.com/DmytroKuleba)

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины