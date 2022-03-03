Закройте небо немедленно. Кулеба обратился к мировому сообществу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международному сообществу помочь Украине защитить себя от российской агрессии. В частности, министр призвал срочно закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министр в Twitter.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить в ней. На этом фото мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре вчера. Это одно из сотен подобных фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Срочно закройте небо", - написал он. Фото: жители Энергодара (twitter.com/DmytroKuleba)