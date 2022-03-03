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Закрийте небо негайно. Кулеба звернувся до світової спільноти

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Зокрема, міністр закликав терміново закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністр у Twitter.

"Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів перемогти в ній. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Це одне з сотень подібних фото і відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захистити себе. Особливо в повітрі. Терміново закрийте небо", - написав він.

Фото: жителі Енергодара (twitter.com/DmytroKuleba)

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України