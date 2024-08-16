Закриває розбіжності. США представили нову пропозицію щодо припинення вогню у Секторі Газа
Сполучені Штати Америки (США) представили Ізраїлю і ХАМАСу пропозицію про припинення вогню в Газі, яка закриває розбіжності між воюючими сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, яке цитує спільну заяву Єгипту, Катару і США.
Заява була оприлюднена після зустрічі учасників переговорів в Досі в рамках останнього раунду переговорів про припинення вогню. Наступного тижня високопосадовці країн-посередників знову зберуться, щоб попрацювати над остаточним варіантом угоди.
За словами посередників, документ є "проміжною пропозицією", оскільки розбіжності залишаються, втім, сторонам вдалось знайти деякі нові "сфери згоди".
"Протягом останніх 48 годин у Досі високопосадовці наших урядів вели інтенсивні переговори в якості посередників з метою укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників і затриманих. Ці переговори були серйозними та конструктивними і проходили в позитивній атмосфері", - йдеться у заяві.
Пропозиція відповідає принципам, які були викладені головою Білого дому Джо Байденом в кінці травня 2024-го та Резолюції Ради Безпеки.
"Робочі групи продовжать технічну роботу протягом наступних днів над деталями імплементації, включаючи заходи з реалізації широких гуманітарних положень угоди, а також над особливостями, що стосуються заручників і затриманих... Високопосадовці наших урядів знову зберуться в Каїрі до кінця наступного тижня з метою укладення угоди на запропонованих сьогодні умовах", - зазначено у заяві.
Ситуація на Близькому Сході
Після вбивства ключових лідерів ХАМАС і "Хезболли" напруга на Близькому Сході зросла. Проте, до цих подій ХАМАС спочатку підтримав пропозицію США щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. У відповідь на це, ісламістський рух відмовився від вимоги про повне припинення війни з боку Ізраїлю.
Відомо, що США активно працюють над зменшенням конфлікту, закликаючи Туреччину та інших союзників Ірану вплинути на ситуацію.
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