Закрити ФОП у кілька кліків: у "Дії" відновили доступ до послуги

Закрити ФОП через "Дію"

Процедура максимально спрощена й доступна навіть за умов тимчасових обмежень у роботі Єдиного державного реєстру (ЄДР), спричинених кібератакою.

Як закрити ФОП на порталі "Дія":

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Після подання заяви податкова служба зніме підприємця з обліку, а закриття ФОП буде зареєстровано Міністерством юстиції одразу після відновлення роботи ЄДР.

Як подати заявку на закриття ФОП у паперовій формі

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє подавати заяви про закриття ФОП не лише через "Дію", але й у паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від місця реєстрації підприємця.

Податкові органи передають відповідну інформацію до Міністерства юстиції, яке здійснює реєстрацію змін у день отримання заяви. Датою закриття ФОП вважається дата подання заяви.

Для перевірки цивільної правоздатності підприємців тимчасово дозволено використовувати дані з ЄДР, отримані до обмеження доступу.