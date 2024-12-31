Закрити ФОП у кілька кліків: у "Дії" відновили доступ до послуги

Українські підприємці знову можуть закрити свій ФОП у кілька кліків завдяки відновленню послуги на порталі "Дія". Поки послуга працює у спрощеному форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення сервісу "Дія" в Telegram та Міністерство юстиції України.
Процедура максимально спрощена й доступна навіть за умов тимчасових обмежень у роботі Єдиного державного реєстру (ЄДР), спричинених кібератакою.
Як закрити ФОП на порталі "Дія":
Після подання заяви податкова служба зніме підприємця з обліку, а закриття ФОП буде зареєстровано Міністерством юстиції одразу після відновлення роботи ЄДР.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє подавати заяви про закриття ФОП не лише через "Дію", але й у паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від місця реєстрації підприємця.
Податкові органи передають відповідну інформацію до Міністерства юстиції, яке здійснює реєстрацію змін у день отримання заяви. Датою закриття ФОП вважається дата подання заяви.
Для перевірки цивільної правоздатності підприємців тимчасово дозволено використовувати дані з ЄДР, отримані до обмеження доступу.
Нагадаємо, 19 грудня російська кібератака вивела з ладу ключові реєстри Міністерства юстиції України. Попри це, завдяки резервним копіям вдалося зберегти всі дані. Як розповів Олександр Федієнко, голова підкомітету з питань кібербезпеки, урядового зв’язку та захисту інформації комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, для атаки хакери використали фішингові методи.
Першим постраждав застосунок "Резерв+", користувачі якого відзначали труднощі з авторизацією та збої у роботі сервісів. У Міністерстві оборони згодом уточнили, що це був технічний збій.
Через інцидент вебпортал "Дія" тимчасово призупинив роботу реєстрів. Це спричинило зупинку сервісів, що залежать від Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, а також реєстрів актів цивільного стану, речових прав і обтяжень рухомого майна.
30 грудня Міністерство юстиції України відновило функціонування трьох нотаріальних реєстрів. Через десять днів після кібератаки знову стали доступними Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
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