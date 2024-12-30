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В Україні відновили роботу перших трьох реєстрів через 10 днів після атаки

Україна, Понеділок 30 грудня 2024 10:16
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В Україні відновили роботу перших трьох реєстрів через 10 днів після атаки Фото: Три реєстри запрацювали через 10 днів після атаки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох нотаріальних реєстрів. Через десять днів після атаки запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів.

"Працюємо над відкриттям інших реєстрів. Слідкуйте за оновленнями", - додали в Мін'юсті.

Водночас, відновлення ключових реєстрів, зокрема Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав, триває.

Масштабна атака

Нагадаємо, 19 грудня була здійснена масштабна атака на реєстри України. Була призупинена робота єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко розповів, що на повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів.

Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на місяць діючі бронювання від мобілізації. Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри.

Як заявив народний депутат Олександр Федієнко, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Детально про кібератаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство юстиції України
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