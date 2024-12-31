Закрыть ФОП в несколько кликов: в "Дії" восстановили доступ к услуге

Закрыть ФОП через "Дію"

Процедура максимально упрощена и доступна даже в условиях временных ограничений в работе Единого государственного реестра (ЕГР), вызванных кибератакой.

Как закрыть ФОП на портале "Дія":

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нажмите "Подать заявление"

проверьте свои данные и подпишите заявление электронной подписью или "Дія.Подписью"

После подачи заявления налоговая служба снимет предпринимателя с учета, а закрытие ФОП будет зарегистрировано Министерством юстиции сразу после возобновления работы ЕГР.

Как подать заявку на закрытие ФОП в бумажной форме

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет подавать заявления о закрытии ФОП не только через "Дію", но и в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от места регистрации предпринимателя.

Налоговые органы передают соответствующую информацию в Министерство юстиции, которое осуществляет регистрацию изменений в день получения заявления. Датой закрытия ФОП считается дата подачи заявления.

Для проверки гражданской правоспособности предпринимателей временно разрешено использовать данные из ЕГР, полученные до ограничения доступа.