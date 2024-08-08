Закриті дитсадки і лікарні. Чому у Сумах вводять обмеження і яка ситуація у регіоні

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Масовані обстріли

Суми та область останні кілька днів перебувають під хаотичними обстрілами з боку російських окупантів. Атаки посилилися на тлі так званого "прориву" кордону у Курській області.

Так, у Сумській області повітряна тривога тривала понад 28 годин поспіль. Її оголосили близько 11:10 6 серпня, а відбій був о 15:13 7 серпня. Після цього повітряну тривогу у Сумській області продовжують періодично оголошувати.

За даними оперативного командування "Північ", за минулу добу у понад 28 населених пунктах Сумської області чули вибухи. Окупанти застосовують різне озброєння для атак. Зокрема, загарбники скидають керовані авіаційні бомби, застосовуються FPV-дрони, міномети та артилерію.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені приватні будинки, адміністративні будівлі, школи тощо.

Обмеження у Сумах

Сьогодні, 8 серпня, Сумська міська рада ухвалила рішення закрити дитячі садки та підрозділи початкових шкіл. 8 та 9 серпня заклади освіти у Сумах працюватимуть дистанційно.

Також у Сумах змінили графік та формат роботи лікарень. Через підвищену загрозу обстрілів лікарі працюють почергово. За необхідності отримання консультацій містян просять звертатись телефоном до сімейних лікарів.

Щоб дізнатися графік роботи лікарень, потрібно зателефонувати до медичного закладу. Телефони можна знайти за посиланням.

Жителів Сум закликають без нагальної потреби не приходити на особистий прийом до лікаря та за можливості зменшити відвідування хворих у стаціонарах.

Закритий гумкоридор

Нагадаємо, 6 серпня призупинив роботу єдиний пункт пропуску "Колотилівка" на кордоні Сумської області з Росією. Даний пункт пропуску межує з українською Покровкою. Цим коридором люди з окупації могли повернутися на підконтрольні Україні території.

Крім того, через бойові дії тимчасов зупинили автобусне сполучення з прикордонно. Юнаківською громадою. З 10-кілометрової зони Хотінської громади поблизу кордону з РФ евакуюють дітей.