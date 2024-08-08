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Закрытые детсады и больницы. Почему в Сумах вводят ограничения и какая ситуация в регионе

Фото: в Сумах ограничили работу детсадов и больниц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах на ближайшие дни перевели на дистанционную работу детские сады, а также ограничили больниц. Регион находится под постоянными обстрелами врага.

Что происходит в Сумской области и которые ввели ограничения - узнайте в материале РБК-Украина.

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Массированные обстрелы

Суммы и область в последние несколько дней находятся под хаотичными обстрелами со стороны российских оккупантов. Атаки усилились на фоне так называемого "прорыва" границы в Курской области.

Так, в Сумской области воздушная тревога продолжалась более 28 часов. Ее объявили около 11:10 6 августа, а отбой был в 15:13 7 августа. После этого воздушную тревогу в Сумской области продолжают периодически объявлять.

По данным оперативного командования "Север", за минувшие сутки в более чем 28 населенных пунктах Сумской области слышали взрывы. Оккупанты применяют разное вооружение для атак. В частности, захватчики сбрасывают управляемые авиационные бомбы, применяются FPV-дроны, минометы и артиллерию.

В результате вражеских атак повреждены частные дома, административные здания, школы и т.д.

Ограничения в Сумах

Сегодня, 8 августа, Сумской городской совет принял решение закрыть детские сады и подразделения начальных школ. 8 и 9 августа учебные заведения в Сумах будут работать дистанционно.

Также в Сумах сменили график и формат работы больниц. Из-за повышенной угрозы обстрелов врачи работают по очереди. При необходимости получения консультаций горожан просят обращаться по телефону к семейным врачам.

Чтобы узнать график работы больниц, нужно позвонить в медицинское учреждение. Телефоны можно найти по ссылке.

Жителей Сум призывают без необходимости не приходить на личный прием к врачу и по возможности уменьшить посещение больных в стационарах

Закрытый гумкоридор

Напомним, 6 августа приостановил работу единственный пункт пропуска "Колотыловка" на границе Сумской области с Россией. Данный пункт пропуска граничит с украинской Покровкой. Этим коридором люди из оккупации могли вернуться на подконтрольные Украине территории.

Кроме того, из-за боевых действий временно остановили автобусное сообщение с пограничной. Юнаковской общиной. Из 10-километровой зоны Хотинской общины вблизи границы с РФ эвакуируют детей.

 

Что происходит в Курской области

В пограничной с Украиной российской Курской области третий день продолжаются боевые действия. Россияне заявили о якобы "прорыве" границы украинскими войсками. Украинское командование не комментирует ситуацию.

По данным из соцсетей известно, что бои ведутся в районе города Суджа. Там находятся несколько важных для россиян объектов. В частности, станция, через которую осуществляется транзит российского газа через Украину в Европу, а также электроподстанция, от которой идет ветвь от Курской АЭС в Белгородскую область.

Кроме того, сообщается, что бои могли дойти до поселка Коренево в другом направлении от Суджи. Населенный пункт находится в 25 км от Сумской области.

Более подробно о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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