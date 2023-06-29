Закрите укриття в Києві. Суд змінив охоронцю запобіжний захід

Захисник охоронця Сергій Моргун подав апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою. Як він пояснив, підозра є необґрунтованою, тому що офіційно охоронець не мав би відкривати сховище.

"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу", - сказав адвокат.

Моргун додав, що ризики є необґрунтованими. Він вважає, що у підозрюваного немає можливості впливати на свідків. Також Мошкін нібито не планує переховуватися від слідства.

Сам охоронець свою провину визнав.

"Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім", - сказав він.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву балістичними ракетами. Усі повітряні цілі були збиті українськими захисниками, але у кількох районах столиці впали уламки.

Внаслідок цього загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття в поліклініці, оскільки воно було закрите.

Внаслідок розслідування чотирьох осіб було затримано - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

При цьому в Україні провели перевірку всіх укриттів, за підсумками якої Рада нацбезпеки та оборони обговорила кадрові та дисциплінарні рішення. Сьогодні ці рішення підтримав Кабмін.

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