Закрепление предельных цен на рынке э/э нецелесообразно, - представительство ЕС

Нет целесообразности в закреплении ценовых ограничений на рынке электроэнергии, предлагаемых законопроектом "О внесении некоторых изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№ 2233). Об этом идет речь в письме главы Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикаса председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, которое опубликовала нардеп от "Европейской солидарности", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Установление ценовых ограничений являются особыми формами государственного вмешательства и в случае должного обоснования могут регулироваться подзаконными актами. Таким образом, мы не видим необходимости в этой поправке", - говорится в обращении Маасикаса.

Он также отметил, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии были введены в качестве временной меры, и в ЕС рекомендуют от них отказаться, поскольку это подрывает мотивацию участников рынка к конкуренции.

"Мы также обратили внимание на то, что ценовые ограничения используются регулятором еще с 1 июля 2019 г. В связи с введением нового рынка ценовые ограничения рассматривались в качестве предупредительной меры ограниченного срока действия. Однако следует избегать применения ценовых ограничений, базирующихся на предельных затратах: они серьезно подрывают мотивацию компаний к конкуренции, поскольку де факто они регулируют оптовые цены. Необходимо отметить, что нам не встречалось какое-либо убедительное обоснование введения данной меры, в связи с этим мы предлагаем как можно скорее отказаться от ее использования", - говорится в обращении.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии "(№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса направила свои предложения к законопроекту №2233 в обращении к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, отметив, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сворачиванию энергореформы и возвращения ручного регулирования в энергетике.

Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект №2233, потому что он отменяет реформу рынка электроэнергии та делает невозможным синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.