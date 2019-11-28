Закріплення граничних цін на ринку е/е недоцільне, - представництво ЄС

Немає доцільності закріплення цінових обмежень на ринку електроенергії, запропонованих законопроектом "Про внесення деяких змін в закон "Про ринок електричної енергії" (№ 2233). Про це йдеться у листі глави Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасикаса голові Верховної ради Дмитру Разумкову, який опублікувала нардеп від "Європейської солідарності", голова парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Встановлення цінових обмежень є особливими формами державного втручання і в разі належного обґрунтування можуть регулюватися підзаконними актами. Таким чином, ми не бачимо необхідності в цій поправці", - йдеться у зверненні Маасикаса.

Він також зазначив, що цінові обмеження на ринку електроенергії були введені в якості тимчасової міри, і в ЄС рекомендують від них відмовитися, оскільки це підриває мотивацію учасників ринку до конкуренції.

"Ми також звернули увагу на те, що цінові обмеження використовуються регулятором ще з 1 липня 2019 р. У зв'язку з введенням нового ринку цінові обмеження розглядалися в якості запобіжного заходу обмеженого терміну дії. Однак слід уникати застосування цінових обмежень, що базуються на граничних витратах: вони серйозно підривають мотивацію компаній до конкуренції, оскільки де факто вони регулюють оптові ціни. Необхідно відзначити, що нам не зустрічалося якесь переконливе обґрунтування введення даного заходу, у зв'язку з цим ми пропонуємо якомога швидше відмовитися від її використання", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін у закон "Про ринок електроенергії "(№2233). На думку народного депутата України Михайла Бондаря, цей законопроект скасовує реформу ринку електроенергії і порушує євроінтеграційні зобовязання України.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу направила свої пропозиції до законопроекту №2233 у зверненні до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, зазначивши, що прийняття законопроекту в нинішньому вигляді призведе до згортання енергореформи і повернення ручного регулювання в енергетиці.

Американська торгова палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект №2233, тому що він скасовує реформу ринку електроенергії та унеможливлює синхронізацію української енергосистеми з європейською.