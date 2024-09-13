Закордонний паспорт для дитини в Україні можна оформити без особистої присутності: скільки коштує

Зазначається, що присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов’язковою.

Співробітники Міграційної служби у Полтавській області нагадали, що оформити закордонний паспорт дитині можна у будь-якому територіальному підрозділі області незалежно від місця реєстрації.

Для оформлення дитячого закордонного паспорта необхідно подати наступні документи:

оригінал свідоцтва про народження дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

фотокартку (якщо дитині до 12 років і вона не буде присутня під час подачі документів);

ID-картку (обов’язкова при оформленні, починаючи з 14 років);

квитанцію про сплату за послуги.

У службі нагадали про вимоги до дитячого фото. Воно має бути розміром 10х15 см, зображати 70% обличчя, мати чіткі контури, білий фон та ніяких сторонніх предметів. Важливо, щоб фото було без дефектів.

"Якщо дитина не досягла 12-річного віку, її особиста присутність не обов’язкова. Для цього можуть бути надані фото дитини, що відповідають встановленим вимогам", - йдеться у повідомленні служби.

Зазначається, що при оформленні документа один із батьків чи опікунів або усиновителів, повинен мати з собою паспорт громадянина України.

Відомо, що ціна закордонного паспорта в Україні 2024 року залежна від терміну його оформлення:

вартість виготовлення закордонного паспорта за 20 робочих днів становить 958 гривень;

вартість оформлення закордонного паспорта за 7 робочих днів – 1598 гривень.

Міграційна служба додала, що забрати готовий паспорт може один з батьків. При собі він повинен мати паспорт та свідоцтво про народження дитини. Документ може забрати також інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.