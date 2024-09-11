Деяких українських дітей можуть не пропустити до Польщі: що відомо про причини

Українських дітей до 13 років із тимчасовим захистом можуть не пустити до Польщі, якщо вони не мають електронного документа Diia.pl . Правила пояснили у Прикордонній службі Польщі.

Коли діти можуть втратити доступ до електронних документів, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info .

Номер PESEL не дає права повторно в'їжджати до Польщі

У Прикордонній службі Польщі на запит фонду "Right To Protection Poland" уточнили правила перетину кордону для дітей з тимчасовим захистом до 13 років, які втратили доступ до застосунку Diia.pl після того, як у їхніх батьків змінився статус легального перебування.

Керівник прикордонного департаменту Головної комендатури Прикордонної служби Польщі Аркадіуш Тивонюк підтвердив, що неповнолітні особи віком до 13 років, які не мають електронного документа Diia.pl, не мають права перетинати кордон Польщі й подорожувати до інших країн Шенгенської зони.

"Цій категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт і електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl. Наявність тільки довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документа Diia.pl не дає права громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі в інші країни Шенгенської угоди", - йдеться у відповіді прикордонної служби.

Проблема стосується дітей українських біженців, які були "прив’язані" до електронного документа Diia.pl батьків або законних опікунів, що мали статус PESEL UKR. Після того, як один з батьків чи опікунів отримали "карту побиту" (посвідку на тимчасове проживання), діти втратили доступ до цього додатка.

Діти до 13 років не мають можливості самостійно використовувати Diia.pl, бо довірений профіль (profil zaufany) у Польщі можна оформити тільки з 13-річного віку.

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

Що робити, якщо втрачений доступ до Diia.pl

Як пояснили у Прикордонній службі Польщі, зміна правового статусу українських біженців призводить й до втрати певних електронних доступів. Зокрема, що статус PESEL UKR в Польщі скасовується після отримання іншого статусу:

дозволу на тимчасове або постійне перебування (карти побиту),

дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС;,

згоди на отримання додаткового захисту;

згоди на толерантне перебування або перебування з гуманітарних причин.

Водночас використання електронного документа Diia.pl дозволяється лише українцям, які отримали тимчасовий захист (статус PESEL UKR). Коли дорослі змінюють свій правовий статус на території Польщі, доступ до Diia.pl анулюється і їхнім дітям до 13 років, які були "прив'язані" до цього додатку.

Як пояснили у Прикордонній службі Польщі, зміни в оновлених положеннях спецзакону, які набули чинності із 1 липня 2024 року, дозволяють подати відповідні документи також на перебування малолітніх дітей. Це дасть їм право повторно в’їжджати на територію Польщі та подорожувати країнами Шенгенської зони.

Що треба знати про електронний документ Diia.pl

Спеціальний модуль додатку mObywatel Diia.pl створили у березні 2022 року, щоб долучити українських біженців до польської електронної бази документів та надати їм доступ до цифрових послуг на території країни.

Із 23 липня 2022 року електронний документ Diia.pl визнаний цифровим посвідченням легального перебування українських біженців на території Польщі. Він діє як дозвіл на проживання та водночас із паспортом дозволяє перетин зовнішнього кордону ЄС і переміщення в межах Шенгенської зони до 90 днів.

Із червня 2023 року українські біженці у Польщі можуть додати дані дітей у електронний документ Diia.pl. Для цього дитина повинна мати статус UKR у реєстрі PESEL та бути пов’язана з номером PESEL UKR одного з батьків. Із цим документом діти можуть вільно подорожувати.