Закордон під забороною та обов'язкове лікування. Як в Україні працюватиме пробація

Відійти від радянських норм. Навіщо вводять пробацію

Пробація – новий для України вид покарання. Він має стати свого роду проміжною ланкою між умовним терміном і позбавленням волі, каже Владислав Мартинчук.

"Обмеження волі передбачає, що люди перебувають у спеціалізованих установах, закритих від соціуму. Проблема в тому, що таких установ в країні вкрай мало. А друга проблема – така система досі має радянські акценти, бо передбачає примусову працю, таке собі виховання роботою. Це вже дуже застарілий метод. І загалом примусова праця не дуже співвідноситься з правами людини", – звертає увагу адвокат.

Пробація – це легша форма покарання, ніж ув'язнення. Але вона не стільки про гуманність, як про загальну ефективність системи кримінального покарання та судочинства. Коли людина не просто відбула термін, а й зрозуміла, що нових кримінальних правопорушень скоювати не треба, вважає співрозмовник.

"У кримінального покарання є кілька функцій. Загальна – для суспільства, щоб люди розуміли, що злочини караються. І спеціальна - для безпосередньо людини. Карна функція – щоб людина зрозуміла, що вчинила неправильно. Виправна – щоб більше правопорушення не вчиняла. І ось з карними функціями зараз у нас добре, а з виправними – погано. Така проблема тягнеться ще з часів СРСР. А пробаційний нагляд має на меті забезпечити виправну функцію", – каже Владислав Мартинчук.

Фото: В Україні намагаються відійти від радянських норм, коли працю використовують як покарання (РБК-Україна/Віталій Носач)

Пробація та умовний термін: в чому різниця

Пробацію в Україні збираються застосовувати, коли людину не потрібно відправляти до в'язниці, але все ж треба застосувати якесь покарання. І щоб при цьому покарання досягало мети: було достатньо суворим, щоб люди боялися вчиняти нові злочини повторно.

Обов'язкові норми пробації:

треба періодично відзначатися в уповноваженому органі з пробації;

необхідно інформувати уповноважений орган із пробації про зміну місця проживання, роботи чи навчання;

не можна виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом із пробації.

"Якщо подивитись на норми детальніше, то пробація дуже нагадує умовний термін, коли особі дають випробування перед призначенням покарання. Якщо людина його за декілька років проходить, то від покарання звільняється", – пояснює адвокат.

При пробації до людини також застосовуються обмеження по виїзду за кордон: без згоди відповідного органу неможливо буде перетнути кордон. Також можуть встановити додаткові обмеження, як при умовному терміні.

"Наприклад, можуть забов'язати особу пройти реабілітацію від нарко- або алкозалежності. Може бути цікавий момент: особу можуть забов'язати працевлаштуватись. Також можуть терміном від одного місяця до року контролювати переміщення особи за допомогою електронного засобу – електронного браслета, і жити за конкретно визначеною адресою", – пояснює суть нововведення адвокат.

Головна відмінність пробації від звільнення відбування покарання в тому, що пробаційний нагляд – це самостійний вид кримінальної відповідальності та інший вид покарання.

"Дуже велика різниця, якщо особа порушить умови. Якщо порушує умову свого звільнення, то починає відбувати покарання, від якого звільнялася. Частіше за все це позбавлення волі. А якщо порушуються умови пробації, то це окреме кримінальна порушення, і відповідальність за це буде до трьох років обмеження волі", – додає він.

Проблема системи ув'язнення в тому, що після виходу на волю з людьми практично не працюють для того, щоб ті знову не скоювали правопорушень. І багато хто вчиняє їх знову.

Фото: Обмеження волі передбачає, що люди перебувають у спеціалізованих установах, закритих від соціуму (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Зараз, як я бачу, ми намагаємося відійти від цього. Створивши інший механізм, який не відправляє людей до в'язниці, не відштовхує від соціуму, а навпаки залишає її в ньому і намагається її якось виправити", – висловлює думку юрист.

Де пробація працює у світі та який ефект буде в Україні

Пробація у тому варіанті, який хочуть застосувати України, більш характерна для США та Великої Британії – країн загального права, за якого основна роль належить судовій практиці з вирішення кримінальних і цивільних справ. В ЄС така норма теж працює, але в кожній країні її застосовують по-різному.

"На мою думку, в країнах Європи пробація більш схожа на те, що у нас називають умовно-достроковим звільненням або відстрочкою. А як самостійне покарання у Європі пробація зустрічається відносно рідко. Більше в Америці, Великій Британії. Вважаю, що от після прийняття цього закону потроху буде з'являтися така тенденція, що замість позбавлення волі будуть застосовувати пробаційний нагляд", - відзначає юрист.

Він допускає, що за кілька років у судах будуть дивитись, як так процедура працює. Якщо пробаційний нагляд себе зарекомендує, його будуть призначати й далі. Для цього треба, щоб держава зробила цю процедуру ефективною.

"На мою думку, запровадження пробації – це в першу чергу прогресивна зміна. Вона направлена на те, щоб кримінальна система покарання була більш ефективною і сучасною. І щоб вона більш повно виконувало свої завдання, щоб ми відходили від радянських стандартів, які у нас сформувалися", – каже Владислав Мартинчук.