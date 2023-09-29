Заграница под запретом и обязательное лечение. Как в Украине будет работать пробация

Уйти от советских норм. Зачем вводят пробацию

Пробация – новый для Украины вид наказания. Он должен стать своего рода промежуточным звеном между условным сроком и лишением свободы, говорит Владислав Мартынчук.

"Ограничение свободы предполагает, что люди находятся в специализированных учреждениях, закрытых от социума. Проблема в том, что таких учреждений в стране крайне мало. А вторая проблема – такая система до сих пор имеет советские акценты, потому что предусматривает принудительный труд, некое воспитание работой. Это уж очень устаревший метод. И в целом принудительный труд не очень соотносится с правами человека", – обращает внимание адвокат.

Пробация – это более легкая форма наказания, чем лишение воли. Но она не столько о гуманности, сколько об общей эффективности системы уголовного наказания и судопроизводства. Когда человек не просто отбыл срок, но и понял, что новых уголовных правонарушений совершать не надо, считает собеседник.

"У уголовного наказания есть несколько функций. Общая – для общества, чтобы люди понимали, что преступления наказываются. И специальная – для непосредственно человека. Уголовная функция – чтобы человек понял, что совершил неправильно. Исправительная – чтобы больше правонарушения не совершал. И вот с уголовными функциями сейчас у нас хорошо, а с исправительными – плохо. Такая проблема тянется еще со времен СССР. А пробационный надзор должен обеспечить исправительную функцию", – говорит Владислав Мартынчук.

Фото: В Украине пытаются отойти от советских норм, когда труд используют как наказание (РБК-Украина/Виталий Носач)

Пробация и условный термин: в чем разница

Пробацию в Украине собираются применять, когда человека не нужно отправлять в тюрьму, но все же нужно применить какое-нибудь наказание. И чтобы при этом наказание достигало цели: было достаточно суровым, чтобы люди боялись совершать новые преступления повторно.

Обязательные нормы пробации:

нужно периодически отмечаться в уполномоченном органе по пробации;

необходимо информировать уполномоченный орган по пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

нельзя выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

"Если посмотреть на нормы более подробно, то пробация очень напоминает условный срок, когда лицу дают испытания перед назначением наказания. Если человек его за несколько лет проходит, то от наказания освобождается", – объясняет адвокат.

При пробации к человеку также применяются ограничения по выезду за границу: без согласия соответствующего органа невозможно будет пересечь границу. Также могут быть установлены дополнительные ограничения, как при условном сроке.

"Например, могут обязать лицо пройти реабилитацию от нарко- или алкозависимости. Может быть интересный момент: человек может обязать трудоустроиться. Также могут сроком от одного месяца до года контролировать перемещение лица с помощью электронного средства – электронного браслета, и жить за конкретно определенным адресом", – объясняет суть нововведения адвокат.

Главное отличие пробации от освобождения отбывания наказания в том, что пробационный надзор – это самостоятельный вид уголовной ответственности и другой вид наказания.

"Очень большая разница, если лицо нарушит условия. Если нарушает условие своего увольнения, то начинает отбывать наказание, от которого освобождалось. Чаще всего это лишение свободы. А если нарушаются условия пробации, то это отдельное уголовное нарушение, и ответственность за это будет до трех лет ограничения свободы", – добавляет он.

Проблема системы в целом заключаются в том, что после выхода на свободу с людьми практически не работают для того, чтобы те снова не совершали правонарушений. И многие совершают их снова.

Фото: Ограничение свободы предполагает, что люди находятся в специализированных учреждениях, закрытых от социума (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Сейчас, как я вижу, мы пытаемся отойти от этого. Создав другой механизм, не отправляющий людей в тюрьму, не отталкивающий от социума, а наоборот оставляющий ее в нем и пытающийся как-то исправить", – высказывает мнение юрист.

Где пробация работает в мире и какой эффект будет в Украине

Пробация в том варианте, который хотят применить Украину, более характерна для США и Великобритании – стран общего права, при котором основная роль принадлежит судебной практике по решению уголовных и гражданских дел. В ЕС такая норма тоже работает, но в каждой стране ее применяют по-разному.

"По моему мнению, в странах Европы пробация более похожа на то, что у нас называют условно-досрочным увольнением или отсрочкой. А как самостоятельное наказание в Европе пробация встречается относительно редко. Больше в Америке, Великобритании. Считаю, что после принятия этого закона понемногу будет появляться такая тенденция, что вместо лишения свободы будут применять пробационный надзор", – отмечает юрист.

Он допускает, что через несколько лет в судах будут смотреть, как процедура работает. Если пробационный надзор зарекомендует себя, его будут назначать и в дальнейшем. Для этого нужно, чтобы государство сделало эту процедуру эффективной.

"По моему мнению, введение пробации – это в первую очередь прогрессивное изменение. Оно направлено на то, чтобы уголовная система наказания была более эффективной и современной. И чтобы она более полно выполняла свои задачи, чтобы мы отходили от советских стандартов, которые у нас сформировались", – говорит Владислав Мартынчук.