Законы о создании Нацкомиссии по ценным бумагам не противоречат праву ЕС, - комитет Рады

В Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. Комитет Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС дал заключение по поводу соответствующих законопроектов №4684 и №4687.

Законопроект №4684 предусматривает расширение полномочий комиссии для обеспечения обмена информацией (в том числе содержащей банковскую тайну), проведения расследований и осуществления других мероприятий правоприменения в рамках оказания международной помощи регуляторам иностранных государств.

"Проект по своей цели не противоречит Соглашению об ассоциации, но требует доработки, в частности, с целью учета положений Регламента 596/2014 и устранения правовой неопределенности", - указано в сообщении.

Такой же вывод члены комитета предоставили и по проекту №4687 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу деятельности Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам.