Законы о создании Нацкомиссии по ценным бумагам не противоречат праву ЕС, - комитет Рады
В Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. Комитет Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС дал заключение по поводу соответствующих законопроектов №4684 и №4687.
Законопроект №4684 предусматривает расширение полномочий комиссии для обеспечения обмена информацией (в том числе содержащей банковскую тайну), проведения расследований и осуществления других мероприятий правоприменения в рамках оказания международной помощи регуляторам иностранных государств.
"Проект по своей цели не противоречит Соглашению об ассоциации, но требует доработки, в частности, с целью учета положений Регламента 596/2014 и устранения правовой неопределенности", - указано в сообщении.
Такой же вывод члены комитета предоставили и по проекту №4687 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу деятельности Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам.
Напомним, в начале февраля в парламент внесли пакет законопроектов о создании данной комиссии. Кроме рамочного законопроекта о создании комиссии, предлагаются также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также в ряд других законодательных актов.
Как писало РБК-Украина, в конце января глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине.