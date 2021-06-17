Закони про створення Нацкомісії з цінних паперів не суперечать праву ЄС, - комітет Ради
В Україні хочуть створити Національну комісію з цінних паперів та бірж. Комітет Верховної ради з питань інтеграції до ЄС дав висновок щодо відповідних законопроектів №4684 та №4687.
Законопроект №4684 передбачає збільшення повноважень комісії для забезпечення обміну інформацією (в тому числі такою, що містить банківську таємницю), проведення розслідувань та здійснення інших заходів правозастосування в рамках надання міжнародної допомоги регуляторам іноземних держав.
"Проект за своєю метою, не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою врахування положень Регламенту 596/2014 та усунення правової невизначеності", - вказано у повідомленні.
Такий же висновок члени комітету надали і щодо проекту №4687 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Нацкомісії з цінних паперів та бірж.
Нагадаємо, на початку лютого до парламенту внесли пакет законопроектів про створення даної комісії. Окрім рамкового законопроекту про створення комісії, пропонуються також зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, а також до ряду деяких інших законодавчих актів.
Як писало РБК-Україна, наприкінці січня глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні.