Законы из пакета "Крымской платформы" - важный сигнал в борьбе за деоккупацию Крыма, - Рудык

"Пакет законов "Крымская платформа" - не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважения к их правам. Мы должны дать четкий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу, чтобы вернуть себе Крым", - подчеркнула она.

Кира Рудык напомнила, что все страны, где есть коренные народы, как правило, имеют закон, который определяет и защищает их права. В 2014 году Верховная рада приняла постановление, в котором признала крымских татар коренным народом Украины. Таким образом Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов.

"Но до этого момента в Украине не было отдельного закона о коренных народах. и наконец мы смогли привести национальное законодательство Украины в соответствие с международным", - подчеркнула она.

По словам Рудык, суть закона - в первую очередь введение в украинское правовое поле определения, кто такие коренные народы.

"Это - этническое сообщество, которое исторически сформировалось на территории Украины и имеет свой язык, культуру, традиции. А также может иметь собственные культурные и представительные органы. Главное то, что у коренных народов нет другой Родины, кроме Украины. Сейчас в Украине таких три народа - крымские татары, караимы и крымчаки", - добавила она.

Касательно отмены свободной экономической зоны "Крым", то парламентарий подчеркнула, что с самого начала создания такой зоны на временно оккупированной территории было ошибкой украинской власти. ВЭС стала причиной многочисленных нарушений прав тех, кто остался проживать в Крыму, оккупированном Россией.

"Отмена закона о создании свободной экономической зоны "Крым" отвечает национальным интересам Украины, политической повестке дня и является, безусловно, ответом на запрос крымчан", - подытожила лидер "Голоса".