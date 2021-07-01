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Законы из пакета "Крымской платформы" - важный сигнал в борьбе за деоккупацию Крыма, - Рудык

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Киев, Четверг 01 июля 2021 18:33
Законы из пакета "Крымской платформы" - важный сигнал в борьбе за деоккупацию Крыма, - Рудык Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Принятые законопроекты из пакета "Крымской платформы" о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны "Крым" являются важным сигналом о борьбе за деоккупацию полуострова.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Пакет законов "Крымская платформа" - не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважения к их правам. Мы должны дать четкий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу, чтобы вернуть себе Крым", - подчеркнула она.

Кира Рудык напомнила, что все страны, где есть коренные народы, как правило, имеют закон, который определяет и защищает их права. В 2014 году Верховная рада приняла постановление, в котором признала крымских татар коренным народом Украины. Таким образом Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов.

"Но до этого момента в Украине не было отдельного закона о коренных народах. и наконец мы смогли привести национальное законодательство Украины в соответствие с международным", - подчеркнула она.

По словам Рудык, суть закона - в первую очередь введение в украинское правовое поле определения, кто такие коренные народы.

"Это - этническое сообщество, которое исторически сформировалось на территории Украины и имеет свой язык, культуру, традиции. А также может иметь собственные культурные и представительные органы. Главное то, что у коренных народов нет другой Родины, кроме Украины. Сейчас в Украине таких три народа - крымские татары, караимы и крымчаки", - добавила она.

Касательно отмены свободной экономической зоны "Крым", то парламентарий подчеркнула, что с самого начала создания такой зоны на временно оккупированной территории было ошибкой украинской власти. ВЭС стала причиной многочисленных нарушений прав тех, кто остался проживать в Крыму, оккупированном Россией.

"Отмена закона о создании свободной экономической зоны "Крым" отвечает национальным интересам Украины, политической повестке дня и является, безусловно, ответом на запрос крымчан", - подытожила лидер "Голоса".

Напомним, ранее нардеп "Голоса" Рустам Умеров заявил, что принятие законов из пакета "Крымской платформы" - уверенный шаг к деоккупации Крыма.

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