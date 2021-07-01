Закони з пакету "Кримської платформи" - важливий сигнал у боротьбі за деокупацію Криму, - Рудик

Ухвалені законопроекти з пакету "Кримської платформи" про корінні народи та про скасування вільної економічної зони "Крим" є важливим сигналом про боротьбу за деокупацію півострову.

"Пакет законів "Кримська платформа" - не тільки впевнені кроки з деокупації півострова, але й також кроки до інтеграції корінних народів та поваги до їхніх прав. Ми маємо дати чіткий сигнал кримським татарам та світові, що українська влада продовжує дипломатичну боротьбу, щоб повернути собі Крим", - наголосила вона.

Кіра Рудик нагадала, що усі країни, де є корінні народи, як правило, мають закон, який визначає та захищає їхні права. У 2014 році Верховна рада ухвалили постанову, в якій визнала кримських татар корінним народом України. Таким чином Україна приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів.

"Але до цього моменту в Україні не було окремого закону про корінні народи. і нарешті ми змогли привести національне законодавство України у відповідність до міжнародного", - наголосила вона.

За словами Рудик, суть закону - в першу чергу введення в українське правове поле визначення, хто такі корінні народи.

"Це - етнічна спільнота, яка історично сформувалась на території України та має свою мову, культуру, традиції. А також може мати власні культурні та представницькі органи. Головне те, що корінні народи не мають іншої Батьківщини, крім України. Зараз в Україні таких три народи - кримські татари, караїми та кримчаки", - додала вона.

Щодо скасування вільної економічної зони "Крим", то парламентар наголосила, що від самого початку створення такої зони на тимчасово окупованій території було помилкою української влади. ВЕС стала причиною численних порушень прав тих, хто залишився проживати в Криму, окупованому Росією.

"Скасування закону про створення вільної економічної зони "Крим" відповідає національним інтересам України, політичному порядку денному і є, безумовно, відповіддю на запит кримчан", - підсумувала лідерка "Голосу".