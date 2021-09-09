UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Законы о Нацбанке и Бюро экономической безопасности: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты сегодня собираются для проведения заседания Рады. Они рассмотрят, в частности, законопроекты о Национальном банке Украины и Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Народные депутаты рассмотрят законопроекты:

  • относительно развития производства биометана (5464),
  • относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323),
  • о государственной поддержке сферы спорта (4577),
  • о лекарственных средствах (5547),
  • относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (5454),
  • относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (5850),
  • об уточнении информации, которая подается Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации (5853),
  • об охране и сохранении особо ценных участков природных водоемов и водотоков (5413),
  • об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433),
  • о повышении качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (5148),
  • о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины (3959).

Также парламентарии заслушают отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаНациональный банк Украины