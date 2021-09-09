RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Закони про Нацбанк та Бюро економічної безпеки: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати сьогодні збираються для проведення засідання Ради. Вони розглянуть, зокрема, законопроекти про Національний банк України та Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Народні депутати розглянуть законопроекти:

  • щодо розвитку виробництва біометану (5464),
  • щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323),
  • щодо державної підтримки сфери спорту (4577),
  • про лікарські засоби (5547),
  • щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),
  • щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),
  • щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),
  • щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та водотоків (5413),
  • щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),
  • щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (5148),
  • щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).

Також парламентарі заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаНаціональний банк України