Закони про Нацбанк та Бюро економічної безпеки: що сьогодні розгляне Рада
Народні депутати сьогодні збираються для проведення засідання Ради. Вони розглянуть, зокрема, законопроекти про Національний банк України та Бюро економічної безпеки України.
Народні депутати розглянуть законопроекти:
- щодо розвитку виробництва біометану (5464),
- щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323),
- щодо державної підтримки сфери спорту (4577),
- про лікарські засоби (5547),
- щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),
- щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),
- щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),
- щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та водотоків (5413),
- щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),
- щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (5148),
- щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).
Також парламентарі заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".