Законы о народовластии: в Раде презентуют проект о местном референдуме

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Верховной раде продолжают наработку блока законов, касающихся прямой демократии. На заседании рабочей группы должна состояться презентация проекта закона о местном референдуме.

Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента сказал первый замглавы ВР Руслан Стефанчук.

"Мы не завершаем формирование большого блока законов, касающихся прямой демократии. Буквального уже на этой неделе или, если не будет такой возможности, на следующей неделе мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластию, где будет презентован первый проект уже закона о местном референдуме", - сказал первый вице-спикер Рады.

Напомним, ранее Стефанчук заявил, что на всеукраинский референдум нельзя будет выносить пять вопросов. Они противоречат Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения могут отменить через всеукраинский референдум.

Так, стоимость проведения референдума в Украине будет равняться стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.