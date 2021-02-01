Закони про народовладдя: у Раді презентують проект про місцевий референдум

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Верховній раді продовжують напрацювання блоку законів, які стосуються прямої демократії. На засіданні робочої групи має відбутися презентація проекту закону про місцевий референдум.

Про це у ході засідання погоджувальної ради парламенту сказав перший замглави ВР Руслан Стефанчук.

"Ми не завершуємо формування великого блоку законів, які стосуються прямої демократії. Буквального вже цього тижня чи, якщо не буде такої можливості, наступного тижня ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проект вже закону про місцевий референдум", - сказав перший віце-спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум не можна буде виносити п'ять питань. Вони суперечать Конституції України.

Як писало РБК-Україна, закон про продаж земель сільськогосподарського призначення можуть скасувати через всеукраїнський референдум.

Так, вартість проведення референдуму в Україні буде дорівнювати вартості однієї передвиборної кампанії. Це близько 2 млрд гривень.