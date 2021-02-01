ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Закони про народовладдя: у Раді презентують проект про місцевий референдум

Україна, Понеділок 01 лютого 2021 12:19
Закони про народовладдя: у Раді презентують проект про місцевий референдум
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді продовжують напрацювання блоку законів, які стосуються прямої демократії. На засіданні робочої групи має відбутися презентація проекту закону про місцевий референдум.

Про це у ході засідання погоджувальної ради парламенту сказав перший замглави ВР Руслан Стефанчук.

"Ми не завершуємо формування великого блоку законів, які стосуються прямої демократії. Буквального вже цього тижня чи, якщо не буде такої можливості, наступного тижня ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проект вже закону про місцевий референдум", - сказав перший віце-спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум не можна буде виносити п'ять питань. Вони суперечать Конституції України.

Як писало РБК-Україна, закон про продаж земель сільськогосподарського призначення можуть скасувати через всеукраїнський референдум.

Так, вартість проведення референдуму в Україні буде дорівнювати вартості однієї передвиборної кампанії. Це близько 2 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика референдумВерховна РадаРуслан Стефанчук

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся