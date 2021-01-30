Стефанчук назвал пять вопросов, которые не могут быть предметом референдума

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

На всеукраинский референдум нельзя будет выносить пять вопросов. Они противоречат Конституции Украины.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

По его словам, референдум может решить любой важный общенациональный вопрос, кроме пяти позиций.

"Есть пять вещей, которые не могут быть предметом референдума, потому что они следуют из Конституции. Это те, которые противоречат Конституции Украины и европейским нормам о правах человека. Второе - которые сужают права человека. Третье - которые противоречат территориальной целостности. Четвертое - это амнистия, налоги и так далее. И пятое - которые относятся к решениям судебных органов (например, об их отмене, - ред.)", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум.

РБК-Украина писало, что стоимость проведения референдума в Украине будет равняться стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.

В свежем выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 29 января гости студии - Максим Степанов, Наталья Виноград, Борис Бриль, Юлия Тимошенко и другие - дают ответ на вопрос, который в последнее время волнует всех: когда наконец начнется вакцинация населения Украины и почему у нас до сих пор нет никакой вакцины от COVID-19? Кроме того, эксперты рассказывают, нужен ли Украине и украинцам закон о референдуме.

"Свобода слова Савика Шустера" от 29 января

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.



В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.



Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".



Кроме того, на фоне недавней трагедии в Харькове, глава правления благотворительного фонда "Let's help" Ольга Бондаренко рассказала о состоянии государственных и частных пансионатов для людей преклонного возраста в Украине.