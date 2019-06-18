Усі законопроекти Зеленського зняті з розгляду, - Стефанчук

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У президента закликають Раду розглянути нові подання щодо звільнення генпрокурора та глави МЗС

Усі законопроекти президента України Володимира Зеленського зняті з розгляду Верховної ради. Про це заявив представник президента у ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник глави держави зазначив, що з 20 травня по 7 червня парламент не підтримав жодної ініціативи президента.

"За період з моменту інавгурації президента з 20 травня по 7 червня парламент не підтримав жодної ініціативи президента. Зокрема, з внесених 5 законопроектів та трьох подань. Вони вважаються відхиленими та знятими з розгляду", - заявив Стефанчук.

Він також закликав парламент цього тижня розглянути три подання президента щодо звільнення генерального прокурора, звільнення голови Міністерства закордонних справ та призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради подання на генпрокурора Юрія Луценка.

Зокрема, 30 травня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський просив парламент звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ. Однак нардепи на пленарному засіданні не підтримали їх відставку.