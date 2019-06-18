ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Усі законопроекти Зеленського зняті з розгляду, - Стефанчук

Новини » Політика    18.06.2019 - 11:29
Усі законопроекти Зеленського зняті з розгляду, - Стефанчук
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У президента закликають Раду розглянути нові подання щодо звільнення генпрокурора та глави МЗС

Усі законопроекти президента України Володимира Зеленського зняті з розгляду Верховної ради. Про це заявив представник президента у ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник глави держави зазначив, що з 20 травня по 7 червня парламент не підтримав жодної ініціативи президента.

"За період з моменту інавгурації президента з 20 травня по 7 червня парламент не підтримав жодної ініціативи президента. Зокрема, з внесених 5 законопроектів та трьох подань. Вони вважаються відхиленими та знятими з розгляду", - заявив Стефанчук. 

Він також закликав парламент цього тижня розглянути три подання президента щодо звільнення генерального прокурора, звільнення голови Міністерства закордонних справ та призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради подання на генпрокурора Юрія Луценка.

Зокрема, 30 травня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський просив парламент звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ. Однак нардепи на пленарному засіданні не підтримали їх відставку.

Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель Зеленський з головою сенату Франції обговорили звільнення політв'язнів
Новини України Володимир ЗеленськийзаконопроектВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся