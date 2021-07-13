Законопроекты Зеленского и легализация медицинского каннабиса: что сегодня рассмотрит Рада

Парламентарии рассмотрят предложения президента к закону "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Также предложения к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи "(№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и сократить сроки рассмотрения президентского проекта закона №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Во втором чтении планируется рассмотреть президентские законопроекты:

№5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия,

№5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию президента.

В повестке дня законопроекты: