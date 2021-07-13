UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Законопроекты Зеленского и легализация медицинского каннабиса: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Верховная рада Украины проведет пленарное и внеочередное заседание. Народные депутаты рассмотрят, в частности, предложения президента к трем законам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.

Парламентарии рассмотрят предложения президента к закону "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Также предложения к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи "(№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и сократить сроки рассмотрения президентского проекта закона №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Во втором чтении планируется рассмотреть президентские законопроекты:

  • №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия,
  • №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию президента.

В повестке дня законопроекты:

  • №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности",
  • №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности",
  • №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров",
  • №5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов".
  • №5431 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины".
Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВладимир Зеленскийлегализация