Законопроекты Зеленского и легализация медицинского каннабиса: что сегодня рассмотрит Рада

Парламентарии рассмотрят предложения президента к закону "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).
Также предложения к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи "(№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).
Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и сократить сроки рассмотрения президентского проекта закона №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".
Во втором чтении планируется рассмотреть президентские законопроекты:
№5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия,
№5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".
№5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности",
№3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности",
№5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров",
№5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов".
№5431 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины".