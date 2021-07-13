Законопроекти Зеленського та легалізація медичного канабісу: що сьогодні розгляне Рада

Парламентарі розглянуть пропозиції президента до закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).
Також пропозиції до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).
Народні депутати також мають намір включити до порядку денного та скоротити терміни розгляду президентського проекту закону №5712 "Про великий Державний Герб України".
У другому читанні планується розглянути президентські законопроекти:
№5068 щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя,
№5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".
№5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності",
№3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності",
№5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів",
№5270 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".
№5431 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".