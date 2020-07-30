Законопроекты экологичного комитета ВР могут использовать для шантажа, - Магомедов

Фото: Муса Магомедов (УНИАН)

По словам Магомедова, предлагаемые нововведения будут позволять экоинспекции на несколько дней останавливать производство

Законопроекты о государственном экоконтроле (№ 3091 та № 3091-1) и законопроект об условиях внеплановых проверок по защите окружающей среды, которые подготовил комитет по экологической политике и природопользования Верховной рады, могут быть использованы для шантажа промышленных предприятий.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в ходе круглого стола в Раде по теме государственного экологического контроля.

"Ситуация, при которой можно прийти и остановить производство с непрерывным циклом, такие вещи, если они будут прописаны в законе, это обязательно будет использоваться с целью шантажа. Мы можем нарисовать красивый закон, но, если там мы оставляем возможности для жесточайшего давления на бизнес без возможности сопротивления со стороны бизнеса, мы построили не ту страну, о которой мы говорим", - сказал Магомедов.

По его словам, предлагаемые нововведения будут позволять экоинспекции на несколько дней останавливать производство под предлогом оценки источника выбросов.

"Но дело в том, что множество производств, у которых нельзя остановить источник, не остановив производство. Поэтому здесь давайте внимательно вычитаем все эти вещи и создадим закон, который не похоронит существующий бизнес, который замотивирует", - отметил нардеп.

При этом он подчеркнул, что во время работы на коксохимическом заводе он ни разу не отказывал экоинспеции в посещении предприятия для проведения проверок

Напомним, 30 июля 2020 Комитет верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования провел круглый стол по теме государственного экологического контроля.

Так, к обсуждению предоставляются проектов законов о государственном экологическом контроле (рег. № 3091 от 19.02.2020), о государственном экологическом контроле (рег. № 3091-1 от 05.03.2020), об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (реестр. № 3417 от 30.04.2020).

Ранее с критикой законопроектов выступила ГС "Профессиональная ассоциация экологов Украины". По словам экспертов ассоциации, принятие этого законопроекта в краткосрочной перспективе действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды отдельных аспектов, но путем полной остановки и банкротства предприятий.