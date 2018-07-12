Законопроекты об авто на еврономерах должны включить в повестку Рады, - Южанина

Оба законопроекта об автомобилях на еврономерах могут принять в первом чтении

Оба законопроекта об автомобилях на еврономерах должны включить в повестку дня Верховной рады Украины. Об этом заявила глава парламентского по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Южанина отметила, что выступает за включение двух законопроектов об автомобилях на еврономерах в повестку дня Верховной рады.

"Решение - принять в первом чтении законопроекты. Если народные депутаты считают, что ставки для автомобилей определенного возраста являются слишком высокими, нужно выслушать предложения и ко второму чтению доработать эти законопроекты", - отметила Южанина.

Напомним, ранее в Государственной фискальной службе Украины заявили, что на сегодня 57,9 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в стране с нарушением срока.

Отметим, всего с начала 2018 года в Украину ввезли 146,8 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией в режиме "транзит". Еще 465,9 тысяч попали в страну в режиме "временный ввоз".