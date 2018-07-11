Почти 60 тыс. авто на еврономерах находятся в Украине с нарушениями, - ГФС

Владельцев авто на иностранной регистрации с начала года оштрафовали на 92 млн гривен

На сегодня 57,9 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС).

Отмечается, что всего с начала 2018 года в Украину ввезли 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит". Еще 465,9 тысяч попали в Украину в режиме "временный ввоз".

"Среди авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Пока нет статистики по "временному ввозу", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился", - сообщили в ГФС.

Добавили, что в случаях нарушения транзита через Украину автомобилей с иностранной регистрацией в отношении лиц, которые ввезли авто, составляется протоколу о нарушении таможенных правил. Так, таможнями ГФС в течение января-июня 2018 года в отношении физических лиц составлено 14 тыс. 223 таких протоколы.

"За этими протоколами таможнями ГФС наложены административные взыскания в виде штрафов на сумму почти 92 млн гривен", - уточнили в ГФС.

Также за нарушение сроков временного ввоза составлено 3 тыс. 749 протоколов на сумму штрафов 49 млн гривен.

В ГФС отмечают, что основные импортеры новых легковых автомобилей в Украине в течение января - июня 2018 года ввезли 35,5 тыс. автомобилей. Из них уплачено около 7 млрд гривен таможенных платежей.

"Сейчас ГФС готова поддержать изменения в законодательство, которые обеспечат урегулирования ситуации с автомобилями с иностранной регистрацией в Украине", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 11 июля 2018 года под Верховной радой начался митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Участники акции заблокировали автомобилями движение по улице Грушевского. Митингующие выдвинули требование снизить таможенные платежи.

Впоследствии председатель Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина призвала председателя парламента Андрея Парубия включить в повестку дня рассмотрение законопроектов о автомобилях с иностранной регистрацией. Этот вопрос парламент может рассмотреть завтра, 12 июля.