Законопроекти про авто на єврономерах мають включити до порядку денного Ради, - Южаніна

Обидва законопроекти про автомобілі на єврономерах можуть прийняти в першому читанні

Обидва законопроекти про автомобілі на єврономерах мають включити до порядку денного Верховної ради України. Про це заявила глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Южаніна зазначила, що виступає за включення двох законопроектів про автомобілі на єврономерах до порядку денного Верховної ради.

"Рішення - прийняти в першому читанні законопроекти. Якщо народні депутати вважають, що ставки для автомобілів певного віку є занадто високими, потрібно вислухати пропозиції та до другого читання доопрацювати ці законопроекти", - зазначила Южаніна.

Нагадаємо, раніше в Державній фіскальній службі України заявили, що на сьогодні 57,9 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, ввезених в 2018 році в режимі "транзит", перебувають у країні з порушенням терміну.

Зазначимо, всього з початку 2018 року до України ввезли 146,8 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією в режимі "транзит". Ще 465,9 тисяч потрапили до країни в режимі "тимчасове ввезення".