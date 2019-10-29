Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - ЕБА

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала необоснованно резкий рост налогового давления на отдельные отрасли, отмену принципа личной ответственности налоговых инспекторов, усложнение доступа бизнеса к кредитам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо исполнительного директора ассоциации к главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву относительно законопроектов 1209, 1209-1, 1210 и 1210-1.

"Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжают вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов Ассоциации", - заявила Деревянко.

В целом в ЕВА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте и тому подобное.

Особое внимание в Ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления налогов и сборов.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов", – отметила исполнительный директор ЕБА.

Также в ЕВА отрицательно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, что может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.

"Предлагаемые изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительное бремя на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации относительно заключенных контрактов по сырьевым товарам)", – объясняет Деревянко.

В Ассоциации раскритиковали усложнение процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕВА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.

Кроме того, ЕБА обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности. Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.

"Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации", – напоминает Деревянко.

Также в Ассоциации раскритиковали сохранения обременительной системы администрирования акцизов на топливо и резкое повышение акцизов на табачные изделия, в частности на табакосодержащие изделия для электронагрева – что, по мнению ЕВА, противоречит нормам Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом.

"Также Ассоциация настаивает на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и поддерживает заявления премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020 г., а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021 г.", - говорится в письме.