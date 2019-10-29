Законопроекти 1209 і 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - ЄБА

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) розкритикувала необгрунтовано різке зростання податкового тиску на окремі галузі, скасування принципу особистої відповідальності податкових інспекторів, ускладнення доступу бізнесу до кредитів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист виконавчого директора асоціації до голови парламентського податкового комітету Данила Гетьманцева стосовно законопроектів 1209, 1209-1, 1210 та 1210-1.

"Низка пропозицій, які містяться в законопроектах, продовжує викликати серйозне занепокоєння у компаній-членів Асоціації", - заявила Дерев’янко.

Загалом в ЄВА визначили 11 системних проблем даних законопроектів. Зокрема, бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій по податкових накладних, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті тощо.

Особливу увагу в Асоціації звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків і зборів.

"Платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог із податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримуючій нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти у ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів", – зазначила виконавчий директор ЄБА.

Також у ЕВА негативно поставилися до ускладнення правил трансфертного ціноутворення, що може суттєво вдарити по роботі зокрема великих іноземних інвесторів в Україні.

"Запропоновані зміни розширюють права податкових органів, покладаючи значний тягар на платників податків (наприклад, надання податковим органам інформації щодо укладених контрактів по сировинних товарах)", – пояснює Дерев’янко.

У Асоціації розкритикували ускладнення процесу врахування у податковому обліку процентів по кредитах та інших боргових зобов’язаннях. На думку ЕВА, це суттєво погіршить доступність кредитів для фінансування українського бізнесу.

Крім того, ЄБА звинуватила народних депутатів у вибірковому і необґрунтовано різкому підвищення податкового тиску на окремі галузі промисловості. Мова йде, зокрема, про різке зростання рентної плати при видобуванні корисних копалин, у т.ч. залізної руди.

"Суми податку зростуть в 4 рази та суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію на цьому ринку, зокрема з боку Російської Федерації", – нагадує Дерев’янко.

Також в Асоціації розкритикували збереження обтяжливої системи адміністрування акцизів на пальне і різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, зокрема на тютюновмісні вироби для електронагрівання – що, на думку ЕВА, суперечить нормам Угоди про Асоціацію з Європейським союзом.

"Також Асоціація наполягає на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства та підтримує заяви прем’єр-міністра України про те, що податкова реформа має розпочатися навесні 2020 р., а зміни до податкового законодавства мають вступити в силу з 2021 р.", - йдеться у листі.