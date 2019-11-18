В законопроекте о рынке земли будет пересмотрен объем для продажи в одни руки, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам главы ВР, главные предостережения, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам

Во время подготовки законопроекта об обращении земли будет пересмотрен максимальный объем земли для продажи в одни руки. Об этом заявил главы Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главные вызовы и предостережения, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам.

"По вопросу с рынком земли. Мы, во-первых, обещали, что будем создавать рынок земли. Главные вызовы и предостережения, которые были связанные с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажу земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваемые тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав... Максимальный лимит на землю в одни руки - он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - заявил Разумков.

Напомним, 13 ноября Верховная рада в первом чтении одобрил запуск рынка земли. Данная редакция предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю, однако ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут покупать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум о рынке земли и подажу земли иностранцам может произойти раньше 2024 года.