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У законопроекті про ринок землі буде переглянуто обсяг для продажу в одні руки, - Разумков

Новини » Політика     18.11.2019 - 15:17
У законопроекті про ринок землі буде переглянуто обсяг для продажу в одні руки, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами голови ВР, головні застороги, пов'язані із законопроектом - це питання національної безпеки та продаж землі іноземцям

Під час підготовки законопроекту про обіг землі буде переглянуто максимальний обсяг землі для продажу в одні руки. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головні виклики і застороги, пов'язані із законопроектом - це питання національної безпеки та продаж землі іноземцям.

"Щодо питання з ринком землі. Ми, по-перше, обіцяли, що будемо створювати ринок землі. Головні виклики і застороги, які були пов'язані з цим законопроектом: це питання національної безпеки, продаж землі іноземцям; об'єми, які можуть бути продавані тій чи іншій особі або юридичній фірмі і передача корпоративних прав... Максимальний ліміт на землю в одні руки - він теж скоріше за все буде переглядатися під час підготовки законопроекту між першим та другим читанням", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада в першому читанні схвалила запуск ринку землі. Дана редакція передбачає, що іноземці та особи без громадянства зможуть набувати права власності на землю, проте очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінено, і іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі та подажу землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року.

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