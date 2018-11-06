В законопроекте о гуманитарном разминировании учли опыт Хорватии, - нардеп

Фото: Андрей Тетерук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Центр по разминированию, который планируется создать в Украине, будет обязан составлять программу деятельности на 5 лет и утверждать ее в Раде

Законопроект о гуманитарном разминировании был разработан с учетом опыта Хорватии. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

По его словам, идея законопроекта заключается в том, что участники процесса разминирования будут обязаны отчитываться за свою работу. По мнению депутата, таким образом население будет уверено, что очищение территории будет проведено на современном уровне.

"Работая над этим законопроектом, я руководствовался прежде всего тем, чтобы была создана понятная и прозрачная система. Например, как в Хорватии. Мы в составе делегации посещали хорватский центр гуманитарного разминирования. Мы изучили их опыт, как они проводят гуманитарное разминирование", - сообщил Тетерук.

Парламентарий пояснил, что центр по разминированию, который планируется создать в Украине, будет обязан составлять программу деятельности на пять лет и утверждать ее в Верховной раде.

"Созданный центр (по разминированию в Украине, - ред.) будет обязан составлять программу деятельности на 5 лет, утверждать ее в Верховной раде, а самое главное - отчитываться о состоянии выполнения программы гуманитарного разминирования. Это позволит не только контролировать процесс, но и не позволит процессам быть неконтролируемыми. Так, предусмотрено, что все участники, которые будут привлекаться к процессу гуманитарного разминирования, будут застрахованы и нести ответственность за качество работы", - добавил он.

Нардеп также рассказал, что программа разминирования территории будет иметь специальную систему финансирования, которая предусматривает создание спецфонда.

"В структуре будут поступления как из государственного бюджета, так и будет создан спецфонд. Он позволит получать и денежную помощь других стран, и нематериальную в виде оборудования, тренингов или литературы. Поэтому у нас предусмотрены все современные механизмы предоставления государству помощи в процессе государственного разминирования", - сказал член комитета по нацбезопасности.

Напомним, Верховная рада Украины 6 ноября рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы парламента Ирина Геращенко заявила, что законопроект о гуманитарном разминировании поможет Украине усилить диалог со странами НАТО.