У законопроекті про гуманітарне розмінування врахували досвід Хорватії, - нардеп

Фото: Андрій Тетерук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Центр з розмінування, який планується створити в Україні, буде зобов’язаний складати програму діяльності на 5 років та затверджувати її у Раді

Законопроект про гуманітарне розмінування був розроблений з урахуванням досвіду Хорватії. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Андрій Тетерук.

За його словами, ідея законопроекту полягає в тому, що учасники процесу розмінування будуть зобов’язані звітувати за свою роботу. На думку депутата, таким чином населення буде впевнене, що очищення території буде проведено на сучасному рівні.

"Працюючи над цим законопроектом, я керувався насамперед тим, щоб була створена зрозуміла та прозора система. Наприклад, як у Хорватії. Ми в складі делегації відвідували хорватський центр гуманітарного розмінування. Ми вивчили їх досвід, як вони проводять гуманітарне розмінування", - повідомив Тетерук.

Парламентар пояснив, що центр з розмінування, який планується створити в Україні, буде зобов’язаний складати програму діяльності на п'ять років та затверджувати її у Верховній раді.

"Створений центр (з розмінування в Україні, - ред.) буде зобов’язаний складати програму діяльності на 5 років, затверджувати її у Верховній раді, а найголовніше - звітувати про стан виконання програми гуманітарного розмінування. Це дозволить не тільки контролювати процес, але й не дозволить процесам бути неконтрольованими. Так, передбачено, що всі учасники, які будуть залучатись до процесу гуманітарного розмінування, будуть застраховані і нести відповідальність за якість роботи", - додав він.

Нардеп також розповів, що програма розмінування території матиме спеціальну систему фінансування, яка передбачає створення спецфонду.

"У структурі будуть надходження як з державного бюджету, так і буде створено спецфонд. Він дозволить отримувати і грошову допомогу інших країн, і нематеріальну у вигляді обладнання, тренінгів чи літератури. Тому у нас передбачені всі сучасні механізми надання державі допомоги у процесі державного розмінування", - сказав член комітету з нацбезпеки.

Нагадаємо, Верховна рада України 6 листопада розгляне законопроекти про протимінну діяльність в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко заявила, що законопроект про гуманітарне розмінування допоможе Україні посилити діалог з країнами НАТО.