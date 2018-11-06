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Рада сегодня рассмотрит закон о гуманитарном разминировании на Донбассе

Новости » Политика    06.11.2018 - 09:22
Фото: заседание Рады (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)
Фото: заседание Рады (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

ВР рассмотрит включение в повестку дня закона об изменениях в Налоговый кодекс, необходимого для принятия госбюджета-2019

Верховная рада Украины во вторник, 6 ноября, на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

Парламентарии также рассмотрят законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины, №6777 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы.

Рада также рассмотрит во втором чтении законопроект №7060 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о стимулировании создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечении коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности и №3157 о внесении изменений в некоторые законодательные актов об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Нардепы планируют рассмотреть и ряд вопросов о переименовании населенных пунктов.

Кроме того, Рада рассмотрит включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который необходим для принятия государственного бюджета на 2019 год, и законопроект о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, который предусматривает онлайн-регистрацию места жительства.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник заявил, что на этой неделе Верховная рада сможет рассмотреть законопроекты о гуманитарном разминировании и изменениях в Налоговый кодекс Украины. По словам председателя ВР, во вторник Рада начнет работу с блока вопросов нацбезопасности и обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко заявила, что законопроект о гуманитарном разминировании поможет Украине усилить диалог со странами НАТО.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины ДонбассВерховная Рада
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