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Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях должен быть доработан во избежание кризиса, - ФРТЭКУ

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 18:13
Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях должен быть доработан во избежание кризиса, - ФРТЭКУ Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРТЭКУ) просит Министерство энергетики отправить на доработку законопроект о временных администрациях из-за множества размытых и неточных формулировок, что может привести к кризису в энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРТЭКУ к министру энергетики Герману Галущенко.

"ФРТЭКУ считает, что проект закона должен быть существенно доработан с учетом всех вышеперечисленных замечаний и предложений", - сообщили в ассоциации.

Министерство не может вводить временное управление субъектами рынка электроэнергии, поскольку является предвзятым из-за управления значительным количеством компаний энергетического сектора, уверены в ассоциации.

ФРТЭКУ утверждает, что в законопроекте отсутствуют определения видов нарушения лицензионных требований, и что именно является угрозой поставки электроэнергии, из-за чего стоит вводить временную администрацию.

В связи с тем, что лицензионные условия, содержат в себе кадровые, организационные, технологические и другие требования, Министерство энергетики получит право произвольно трактовать необходимость введения временной администрации.

Как сообщалось ранее, инвесторы в предприятия возобновляемой энергетики также выступили против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях.

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