Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях должен быть доработан во избежание кризиса, - ФРТЭКУ

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРТЭКУ) просит Министерство энергетики отправить на доработку законопроект о временных администрациях из-за множества размытых и неточных формулировок, что может привести к кризису в энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРТЭКУ к министру энергетики Герману Галущенко.

"ФРТЭКУ считает, что проект закона должен быть существенно доработан с учетом всех вышеперечисленных замечаний и предложений", - сообщили в ассоциации.

Министерство не может вводить временное управление субъектами рынка электроэнергии, поскольку является предвзятым из-за управления значительным количеством компаний энергетического сектора, уверены в ассоциации.

ФРТЭКУ утверждает, что в законопроекте отсутствуют определения видов нарушения лицензионных требований, и что именно является угрозой поставки электроэнергии, из-за чего стоит вводить временную администрацию.

В связи с тем, что лицензионные условия, содержат в себе кадровые, организационные, технологические и другие требования, Министерство энергетики получит право произвольно трактовать необходимость введения временной администрации.