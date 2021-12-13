Законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях має бути доопрацьований, щоб уникнути кризи, - ФРПЕКУ
Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРПЕКУ) просить Міністерство енергетики відправити на доопрацювання законопроект про тимчасові адміністрації через безліч розмитих і неточних формулювань, що може призвести до кризи в енергетичній галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист ФРПЕКУ до міністра енергетики Германа Галущенка.
"ФРПЕКУ вважає, що проект закону має бути суттєво доопрацьований з урахуванням усіх вищезазначених зауважень та пропозицій", - повідомили в асоціації.
Міністерство не може вводити тимчасове управління суб'єктами ринку електроенергії, оскільки є упередженим через керування значною кількістю компаній енергетичного сектора, впевнені в асоціації.
ФРПЕКУ стверджує, що у законопроекті відсутні визначення видів порушення ліцензійних вимог, і що саме є загрозою постачання електроенергії, через що варто запроваджувати тимчасову адміністрацію.
У зв'язку з тим, що ліцензійні умови, містять у собі кадрові, організаційні, технологічні та інші вимоги, Міністерство енергетики отримає право довільно трактувати необхідність запровадження тимчасової адміністрації.
Як повідомлялося раніше, інвестори до підприємств відновлюваної енергетики також виступили проти внесення змін до законодавства про запровадження тимчасових адміністрацій на "зелених" електростанціях.