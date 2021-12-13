Законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях має бути доопрацьований, щоб уникнути кризи, - ФРПЕКУ

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРПЕКУ) просить Міністерство енергетики відправити на доопрацювання законопроект про тимчасові адміністрації через безліч розмитих і неточних формулювань, що може призвести до кризи в енергетичній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист ФРПЕКУ до міністра енергетики Германа Галущенка.

"ФРПЕКУ вважає, що проект закону має бути суттєво доопрацьований з урахуванням усіх вищезазначених зауважень та пропозицій", - повідомили в асоціації.

Міністерство не може вводити тимчасове управління суб'єктами ринку електроенергії, оскільки є упередженим через керування значною кількістю компаній енергетичного сектора, впевнені в асоціації.

ФРПЕКУ стверджує, що у законопроекті відсутні визначення видів порушення ліцензійних вимог, і що саме є загрозою постачання електроенергії, через що варто запроваджувати тимчасову адміністрацію.

У зв'язку з тим, що ліцензійні умови, містять у собі кадрові, організаційні, технологічні та інші вимоги, Міністерство енергетики отримає право довільно трактувати необхідність запровадження тимчасової адміністрації.